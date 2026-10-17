Paris registra incêndios e saques em protestos; ao menos 272 detidos na França

Protestos em Paris e outras cidades provocaram confrontos com a polícia, uso de gás lacrimogêneo e jatos d’água, informa a Agência Estado.

Carros foram incendiados e lojas saqueadas em Paris durante manifestações no sábado, em um dia marcado por confrontos entre pessoas encapuzadas e as forças de segurança. Segundo a Agência Estado, publicada na CGN, a polícia empregou gás lacrimogêneo e jatos d’água para dispersar manifestantes que lançavam fogos de artifício, paralelepípedos e outros objetos.

O gabinete do ministro do Interior, Laurent Nuñez, relatou um “número crescente de incidentes violentos” em várias cidades da França. Ao menos 272 pessoas foram detidas no país, incluindo na capital, conforme as informações divulgadas pela Agência Estado.

Violência e resposta policial

Na Praça da República, no nordeste de Paris, agentes utilizaram gás lacrimogêneo e jatos d’água contra grupos encapuzados que atacaram a polícia, segundo a Agência Estado. As detenções feitas ao longo do dia foram informadas pelo gabinete do ministro do Interior, Laurent Nuñez.

Cidades afetadas e danos

A Associated Press, citada pela reportagem, registrou episódios de violência em outras cidades: em Lyon houve um incêndio dentro de um escritório de turismo durante a marcha de cerca de 20 mil pessoas; em Marselha, lojas e uma delegacia municipal foram danificadas, e manifestantes invadiram o saguão da prefeitura. Rennes, Toulouse, Montpellier e Grenoble também foram citadas por atos de violência praticados por grupos mascarados.

Transporte e medidas locais

Diversas estações de metrô foram fechadas a pedido da polícia, incluindo pontos próximos à avenida Champs-Élysées, ao palácio presidencial, ao Parlamento e a repartições públicas, informou a Agência Estado. As restrições foram adotadas para controlar os deslocamentos e isolar áreas de maior conflito.