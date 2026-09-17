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Renan Santos critica ‘super shows’ bancados com verba pública e propõe exportar ‘lifestyle’ brasileiro

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Em agenda pelo Paraná, candidato do Missão disse que cortaria financiamento público de ‘super shows’ e priorizaria programas culturais regionais

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, esteve no Paraná em 16 de setembro de 2026, cumprindo agendas em Londrina, Maringá e Cascavel. Em coletiva em Londrina, afirmou que pretende encerrar o financiamento público de “super shows” e redirecionar recursos para ações culturais voltadas a manifestações regionais.

Segundo Renan, a aplicação de recursos para cultura deve priorizar projetos ligados à identidade nacional e à identidade cultural regional, com manutenção via leis de incentivo para manter grupos e oficinas de cultura próximos da população.

Propostas para a cultura

Renan disse que os investimentos devem ser direcionados a iniciativas que preservem músicas e danças regionais. "A manutenção [de programas culturais], por exemplo, de certas músicas, certas danças regionais, tem que ser feita com leis de incentivo", afirmou, ressaltando que grandes shows com cachês milionários e verba pública "nada estão agregando para a cultura Brasileiro". O candidato não indicou quais eventos incluiria nessa classificação.

Promoção de marcas e o “modelo coreano”

O candidato defendeu a promoção internacional de marcas brasileiras e citou o que chamou de “modelo coreano” de exportação, descrevendo uma cadeia que vai do produto ao universo cultural. “A Coreia, só para entender, começou vendendo navio… depois carro, eletrônico e hoje vocês consomem Dorama”, afirmou Renan.

Como exemplo de oportunidade, perguntou como o Brasil, sendo o maior produtor mundial de café, ainda não tem uma marca internacional de café ligada ao país.

Reforma no Judiciário e críticas a Sergio Moro

Renan afirmou que o Judiciário brasileiro “necessita urgentemente de uma reforma” e propôs, se eleito, proibir escritórios ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal e o fim das decisões monocráticas. O candidato também prometeu proibir que a corte exerça controle sobre o Parlamento por meio do foro privilegiado.

Em Maringá, cidade natal de Sergio Moro, Renan criticou o ex-juiz por sua aliança com Flávio Bolsonaro: disse que Moro “não é um líder digno” e afirmou que ele “vende a própria história” e “destruiu a Operação Lava Jato, que foi a história dele”. “Uma grande decepção, porque eu adorava ele”, concluiu.

As declarações foram registradas durante a agenda de campanha de Renan Santos no Paraná, segundo G1.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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