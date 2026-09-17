Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 102 milhões nesta quinta

A Mega-Sena realiza hoje o sorteio de um prêmio acumulado de R$ 102 milhões, atraindo a atenção de apostadores de todo o Brasil em busca do prêmio principal.

A expectativa para o sorteio desta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2026, é alta devido ao valor expressivo que não teve ganhadores na rodada anterior. O concurso 3.059 será realizado no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com transmissão prevista para as 21h, conforme o horário de Brasília.

As apostas para esta edição da Mega-Sena seguem abertas durante todo o dia, permitindo que interessados participem até pouco antes do início das extrações. É fundamental estar atento aos prazos para não perder a chance de concorrer ao montante de R$ 102 milhões.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o valor acumulado chega a este patamar após o último sorteio não registrar acertadores para as seis dezenas, que foram 14, 23, 53, 56, 57 e 60.

Como realizar sua aposta na Mega-Sena

Para quem deseja tentar a sorte, as apostas podem ser efetuadas até as 20h desta quinta-feira. O procedimento pode ser feito em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal espalhadas pelo país.

Outra alternativa prática é utilizar os canais digitais. Os apostadores podem registrar seus jogos diretamente pelo site oficial ou pelo aplicativo da Caixa, garantindo comodidade e segurança no processo de escolha dos números.

Valor da aposta simples e chances

A aposta simples na Mega-Sena, que consiste na marcação de seis dezenas, tem o custo fixo de R$ 6. Este valor permite ao jogador concorrer ao prêmio máximo caso acerte todos os números sorteados no concurso 3.059.

Vale lembrar que, ao realizar a aposta, o sistema da Caixa gera um comprovante oficial. É essencial guardar esse documento, pois ele é o único meio de comprovar a participação e resgatar o prêmio em caso de vitória.

Perguntas Frequentes

Qual o valor do prêmio da Mega-Sena hoje? O prêmio está estimado em R$ 102 milhões para o concurso 3.059.

Até que horas posso apostar na Mega-Sena? As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira.

Quanto custa a aposta simples da Mega-Sena? A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6.

Onde será realizado o sorteio? O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h.

Quais foram as dezenas sorteadas no último concurso? As dezenas sorteadas anteriormente foram 14, 23, 53, 56, 57 e 60.