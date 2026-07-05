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Repórter é desligada da Globo após coberturas históricas: “Estou bem triste”

Repórter é desligada da Globo após coberturas históricas: “Estou bem triste”

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Repórter é desligada da Globo após coberturas históricas: “Estou bem triste”
A repórter Graciela Andrade em matéria no 'Jornal Nacional': mais uma demissão de um rosto familiar ao público
Foto: Reprodução/TV

Graciela Andrade morou em diferentes cidades do país em função do trabalho na TV

5 jul
2026
– 07h59

(atualizado às 07h59)

A onda de demissões no jornalismo da Globo acalmou, mas não terminou.

A lista de repórteres experientes dispensados inclui agora Graciela Andrade, que estava na sede de Belo Horizonte.

Numa rede social, ela respondeu a um seguidor que lamentou o desligamento.

“Estou bem triste também”, escreveu.

Graciela se tornou uma presença frequente nos telejornais de rede.

Aparecia no ‘Bom Dia Brasil’ e ‘Jornal Nacional’.

Trabalhou em afiliadas importantes da Globo, como a EPTV (Campinas/SP), TV Tem (São José do Rio Preto/SP) e TV Morena (Campo Grande/MS).

Fez matérias ou entradas ao vivo em momentos históricos do telejornalismo, como o acidente com o avião da Latam em Congonhas, a visita do papa Francisco ao Rio e o sequestro da garota Eloá Pimentel.

Compreende-se que os canais de TV precisam, às vezes, renovar o elenco ou fazer cortes por pressão financeira.

Mas sempre que um jornalista veterano sai do ar, quem perde também é o telespectador.

Fica sem o conhecimento, a credibilidade e a familiaridade do profissional dispensado.




A repórter Graciela Andrade em matéria no 'Jornal Nacional': mais uma demissão de um rosto familiar ao público

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Foto: Reprodução/TV

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Corinthia Mes

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