Requião Filho cumpre agenda política em Curitiba com empresários, delegados e visita hospital

O candidato ao governo do Paraná, Requião Filho (PDT), cumpriu uma série de compromissos nesta sexta-feira (28) em Curitiba, dentro das atividades da campanha eleitoral de 2026. A agenda incluiu encontros com empresários e com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (Adepol), além de uma visita à Santa Casa da capital paranaense. Esses compromissos estão marcados na programação oficial da campanha, que também prevê a gravação de programas eleitorais e conversas com apoiadores e membros da comunidade, conforme divulgado pela equipe do candidato.

A campanha eleitoral para as eleições de 2026 começou oficialmente em 16 de agosto em todo o país, conforme as regras definidas pela Justiça Eleitoral. Desde essa data, os candidatos podem pedir votos, realizar comícios, debates e divulgar suas propostas em diferentes meios, como rádio, TV e internet. No Paraná, oito candidatos estão na disputa pelo governo estadual, com o primeiro turno previsto para 4 de outubro deste ano.

Reuniões e visitas marcam agenda do dia

Dando continuidade à agenda do dia, Requião Filho realizou uma reunião com representantes do setor empresarial da região, buscando diálogo sobre as propostas de governo. Em seguida, encontrou-se com integrantes da Adepol para discutir temas relacionados à segurança pública, área de grande relevância para o pleito estadual.

Também esteve presente na Santa Casa de Curitiba, maior hospital da cidade, onde aproveitou para conversar com profissionais e conhecer de perto as demandas do setor de saúde, um dos focos da sua campanha.

Gravação de programas eleitorais e interação com a comunidade

Além das reuniões, a programação do candidato incluiu a gravação de programas eleitorais, que serão veiculados nas próximas semanas para ampliar o alcance de suas propostas. Requião Filho também participou de encontros informais com correligionários e moradores locais, fortalecendo o contato com a população e discutindo prioridades para o Paraná.