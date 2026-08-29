Mulher usa prontuário de hospital no Paraná para denunciar violência e salva filha

Uma mulher que sofria violência doméstica em Ibiporã, no Norte do Paraná, utilizou um bilhete escrito em seu prontuário médico para pedir ajuda durante uma consulta no Hospital Cristo Rei. Ela entregou o bilhete à enfermeira que a atendia, que imediatamente acionou a polícia, resultando na prisão em flagrante do marido. A vítima temia pela vida dela e da filha, enteada do agressor, e sofria agressões há pelo menos nove meses, segundo relatos à polícia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vitor Dutra, a mulher chegou ao hospital emocionalmente abalada, com lesões e demonstrando intenso medo do companheiro. O homem aguardava na recepção quando foi preso após a denúncia feita discretamente pela paciente.

Medo e agressões constantes

A vítima contou que estava em um relacionamento com o agressor há cerca de um ano e que, depois de três meses, passaram a ocorrer episódios de violência psicológica e física. Ela detalhou várias agressões sofridas, incluindo golpes na cabeça, murros, tapas e sufocamento, e relatou que o homem a mantinha em cárcere privado, impedindo contatos com outras pessoas e controlando suas saídas da propriedade onde moravam.

“Eu estava com muito medo, muito medo, muito medo, porque onde eu moro é um fim de mundo. Não tinha como eu pedir socorro, não tinha como eu falar nada. E eu tinha medo por causa da minha filha, porque é só mato”, disse a vítima, que ainda revelou que se calava para evitar mais agressões, especialmente para não assustar a filha que estava próximo.

Pedido de ajuda no hospital

Na manhã do dia 27, a mulher pediu ao marido que a levasse ao hospital por estar sentindo dores. Durante o atendimento, aproveitou a oportunidade para escrever um bilhete no prontuário médico solicitando socorro, pedindo que o marido não entrasse na consulta. A enfermeira que recebeu o bilhete chamou a polícia, que prendeu o homem no local.

Medidas legais e defesa

O agressor responde pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A Justiça concedeu medida protetiva urgente à vítima, que segue sob amparo legal. O advogado do acusado afirmou que apresentará a defesa analisando o contexto probatório e respeitando o contraditório e a ampla defesa. Segundo as autoridades, o homem possui histórico de agressões contra outra ex-companheira em São Jerônimo da Serra.

Perguntas frequentes

Como a vítima conseguiu denunciar a violência?

Ela escreveu um bilhete no prontuário médico durante uma consulta em hospital no Paraná, entregando-o à enfermeira que a atendia.

Qual foi a reação da polícia após o pedido de socorro?

A polícia foi acionada pela equipe do hospital e prendeu o agressor em flagrante no local.

Há quanto tempo a vítima sofria as agressões?

Segundo informações fornecidas à polícia, as agressões vinham ocorrendo há pelo menos nove meses.