Requião Filho e PT: candidato diz que seguirá crítico ao governo Lula apesar da aliança

Requião Filho e PT aparecem aliados no Paraná, mas o candidato do PDT afirma que o apoio petista não o impedirá de criticar medidas federais, segundo Agência Estado

O candidato ao governo do Paraná Requião Filho (PDT) afirmou em sabatina à CNN Brasil que o apoio do PT à sua candidatura não o impedirá de fazer críticas ao governo federal. Segundo a Agência Estado, a declaração foi dada no contexto da aliança entre o pedetista e o PT no estado.

Aliança no Paraná

Segundo a Agência Estado, a candidatura de Requião conta com o apoio do PT no Paraná. Perguntado sobre os efeitos eleitorais dessa aliança, o candidato afirmou que o apoio petista “não atrapalha de maneira alguma” seus planos e ressaltou que a relação é recíproca.

Postura crítica anunciada

Em resposta às perguntas na sabatina, Requião afirmou: “não passa pano para ninguém”, e disse que, quando discordar de uma política federal, explicará por que discorda e qual caminho acredita ser o correto, conforme informações da Agência Estado.

Estratégia de campanha

A reportagem também registra que Requião tem evitado associar diretamente sua imagem à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas peças de campanha, diferenciando sua estratégia da adotada por adversários que fazem referência direta a figuras nacionais, segundo a Agência Estado.

Perguntas frequentes

Qual postura Requião promete adotar se for eleito?

Conforme a Agência Estado, Requião declarou que será crítico a quaisquer propostas do governo federal que, em sua avaliação, prejudiquem o Paraná ou não tragam benefícios devidos ao estado.