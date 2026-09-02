Mulher é acusada de intimidar jurados no julgamento de Lindsay Clancy

Dawn Light, 56, foi acusada de intimidação agravada de jurado após fotografar membros do júri do julgamento de Lindsay Clancy em Plymouth, diz BBC

Uma mulher identificada como Dawn Light, 56, foi acusada de intimidação agravada de jurado depois de, segundo a BBC, ser detida por fotografar jurados ao saírem do tribunal em Plymouth, Massachusetts, durante o julgamento de Lindsay Clancy.

Light compareceu ao tribunal e declarou-se não culpada; sua advogada descreveu o episódio como um mal‑entendido.

O que as autoridades dizem

Os promotores pediram fiança em dinheiro de US$ 50.000, valor que foi negado pelo juiz. Light, apontada pela reportagem como enfermeira registrada sem antecedentes criminais, recebeu ordem para manter distância dos terrenos do tribunal e das pessoas ligadas ao processo, além de não produzir ou disseminar fotografias que pudessem ter sido guardadas no iCloud.

Contexto do julgamento

O caso de Lindsay Clancy, cujo julgamento é transmitido ao vivo e tem atraído grande atenção da mídia, trata da acusação de assassinato de três crianças. Segundo a BBC, o juiz William Sullivan emitiu ordem proibindo fotografar ou filmar jurados, e o júri vinha deliberando desde quinta‑feira.

A reportagem também relata que dezenas de repórteres cercaram Light após a audiência; ao ser questionada por que queria ver Lindsay Clancy, ela respondeu: “Por que não?”, conforme citado pela BBC.

Próximos passos

A matéria da BBC não detalha desdobramentos processuais imediatos além da audiência em que Light se declarou não culpada e das ordens temporárias impostas pelo tribunal.