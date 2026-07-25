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Requião Filho tem candidatura ao Governo do Paraná confirmada pelo PDT

Requião Filho tem candidatura ao Governo do Paraná confirmada pelo PDT

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Requião Filho tem candidatura ao Governo do Paraná confirmada pelo PDT
Oficialização ocorreu neste sábado (25), durante convenção estadual realizada na sede do PDT Paraná. Foto: Eduardo Matysiak

O PDT Paraná confirmou a candidatura do deputado estadual Requião Filho ao Governo do Estado nas eleições de 2026. A oficialização ocorreu neste sábado (25), durante convenção estadual realizada na sede do partido, no Centro Cívico, em Curitiba.

O lançamento oficial das demais candidaturas do PDT paranaense acontecerá em evento na capital no dia 5 de agosto. Na ocasião, serão anunciados o candidato a vice-governador, as coligações e as diretrizes do projeto político defendido pela sigla.

Ao destacar as prioridades do projeto para a disputa, Requião Filho enfatizou o foco no atendimento social e na gestão pública. “Queremos retomar as empresas públicas que foram vendidas, deixando o custo do Paraná muito caro. Fazer investimentos de verdade na infraestrutura com planejamento, não obras perdidas que não se comunicam. Queremos devolver a alegria para a sala de aula, reduzir impostos gerando emprego sempre. E, é lógico, ajudar o homem do campo, o pequeno e o médio agricultor”, afirmou.

Neste sábado, o PDT também confirmou apoio à reeleição do presidente Lula (PT) e à candidatura da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado Federal, em alinhamento com a decisão aprovada pela direção nacional da sigla.

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