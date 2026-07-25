Escalação do Vasco: veja time para enfrentar o Mirassol

Ainda em busca da primeira vitória no comando, Pedro Emanuel terá o seu terceiro desafio à frente do Vasco na noite deste sábado, às 20h30 (de Brasília), contra o Mirassol. A equipe encerrou a preparação no CT Moacyr Barbosa para o jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, e o técnico deverá manter a base da equipe que iniciou o empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín, na última quarta-feira, pela Sul-Americana.