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Escalação do Vasco: veja time para enfrentar o Mirassol

Escalação do Vasco: veja time para enfrentar o Mirassol

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Escalação do Vasco: veja time para enfrentar o Mirassol
1 de 1 Independiente Medellín x Vasco gol contra Varela — Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP

Ainda em busca da primeira vitória no comando, Pedro Emanuel terá o seu terceiro desafio à frente do Vasco na noite deste sábado, às 20h30 (de Brasília), contra o Mirassol. A equipe encerrou a preparação no CT Moacyr Barbosa para o jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, e o técnico deverá manter a base da equipe que iniciou o empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín, na última quarta-feira, pela Sul-Americana.

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Corinthia Mes

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