Resultado da Lotofácil 3724: veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (1ª) o sorteio do concurso 3724 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Números sorteados na Lotofácil 3724:

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

O resultado da Lotofácil 3724 será divulgado em tempo real e com exclusividade nesta página assim que o sorteio for concluído no globo oficial. Acompanhe e atualize a página a partir das 21h para verificar se você é o próximo grande ganhador da noite.

Entenda o funcionamento da Lotofácil

Considerada uma das modalidades mais acessíveis para ganhar prêmios, a Lotofácil possui volante com 25 números (de 01 a 25). O apostador seleciona entre 15 e 20 dezenas para concorrer. Recebem premiação os jogadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O sistema da Caixa disponibiliza modalidades automáticas de apostas:

Surpresinha: O sistema seleciona os números de maneira totalmente aleatória para o apostador.

Teimosinha: Possibilita que você dispute com a mesma combinação de números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Valores das apostas e chances de ganhar

O valor do bilhete aumenta conforme a quantidade de números marcados, porém as probabilidades de conquistar o prêmio principal crescem significativamente. Confira os valores e as chances reais de acertar os 15 números do concurso.

Bolão da Lotofácil: aposte em grupo e aumente suas chances

Para ampliar as possibilidades de ganho sem comprometer o orçamento individual, o Bolão oficial da Caixa representa a alternativa ideal. Na Lotofácil, os bolões possuem valor mínimo de R$ 14,00, sendo que cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50.

Na aposta simples (15 números), o bolão permite divisão de 2 até 8 cotas.

Na aposta máxima (20 números), é possível dividir o jogo em até 100 cotas.

Os apostadores podem adquirir um bolão pronto diretamente nas lotéricas ou organizar a combinação com conhecidos e registrar a aposta no sistema oficial.