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Terça é dia de economia e sabor no Paraná Supermercados! 😍
Aproveite a Terça do Salgado e leve os salgados médios por apenas R$ 1,00 a unidade.
🌟 Sabores disponíveis: ✔️ Coxinha ✔️ Quibe ✔️ Risóles ✔️ Croquete
Perfeitos para o café da tarde, para compartilhar com a família ou matar a fome a qualquer hora do dia. Passe no Paraná Supermercados e garanta os seus antes que acabem!
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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