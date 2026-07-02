Terça é dia de economia e sabor no Paraná Supermercados! 😍

Aproveite a Terça do Salgado e leve os salgados médios por apenas R$ 1,00 a unidade.

🌟 Sabores disponíveis: ✔️ Coxinha ✔️ Quibe ✔️ Risóles ✔️ Croquete

Perfeitos para o café da tarde, para compartilhar com a família ou matar a fome a qualquer hora do dia. Passe no Paraná Supermercados e garanta os seus antes que acabem!

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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