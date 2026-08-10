









Resultado da Lotofácil — concurso 3757

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3757

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Data do sorteio: 09/08/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

14 acertos — Ganhadores: 178 — Prêmio: R$ 2.380,88

13 acertos — Ganhadores: 6.676 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 89.570 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 522.035 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 22.377.215,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3758.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 5.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.