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Resultado da Mega-Sena — concurso 3042
Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53
Data do sorteio: 09/08/2026.
Arrecadação: R$ 141.538.830,00.
O próximo concurso será o 3043.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.500.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.