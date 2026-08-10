Resultado da Mega-Sena — concurso 3042

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3042

Dezenas sorteadas:

02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53

Data do sorteio: 09/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 164.895.645,50

5 acertos — Ganhadores: 246 — Prêmio: R$ 22.927,51

4 acertos — Ganhadores: 13.158 — Prêmio: R$ 706,56

Arrecadação: R$ 141.538.830,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3043.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.