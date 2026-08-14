









Resultado da Lotofácil — concurso 3761

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3761

Dezenas sorteadas:

01 – 03 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25

Data do sorteio: 13/08/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

14 acertos — Ganhadores: 145 — Prêmio: R$ 2.361,37

13 acertos — Ganhadores: 6.559 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 87.526 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 491.326 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 19.768.962,50.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3762.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 5.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.