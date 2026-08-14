Resultado da Timemania — concurso 2428

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2428

Dezenas sorteadas:

15 – 27 – 49 – 51 – 70 – 76 – 80

Data do sorteio: 13/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 7 — Prêmio: R$ 21.753,60

5 acertos — Ganhadores: 127 — Prêmio: R$ 1.712,88

4 acertos — Ganhadores: 2.388 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 23.326 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 5.792 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.487.254,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2429.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 8.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: BOTAFOGO /SP.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.