









Resultado da Lotofácil — concurso 3785

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3785

Dezenas sorteadas:

01 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Data do sorteio: 21/09/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 711.908,80

14 acertos — Ganhadores: 282 — Prêmio: R$ 1.512,37

13 acertos — Ganhadores: 8.362 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 93.699 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 487.096 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 18.942.255,50.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3786.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.