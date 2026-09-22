📡 VAGA ABERTA NA VIBE INTERNET!

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🔧 Requisitos: ✔️ Experiência com instalação e reparo de redes de fibra óptica e rádio;
✔️ CNH;
✔️ Proatividade e boa comunicação;
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✔️ Salário compatível + benefícios.
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