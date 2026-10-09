









Resultado da Lotofácil — concurso 3800

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3800

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21

Data do sorteio: 08/10/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 1.805.183,78

14 acertos — Ganhadores: 524 — Prêmio: R$ 1.505,65

13 acertos — Ganhadores: 30.544 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 166.756 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 921.939 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 36.369.329,50.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3801.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.