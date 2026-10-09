Veículos incendiados e lojas saqueadas em protestos anti-imigrantes em Soweto e Durban

Ao menos 24 veículos foram incendiados e lojas de estrangeiros saqueadas em Soweto e Durban, segundo a BBC

Protestos anti-imigrantes na África do Sul descenderam para a violência na quinta-feira, com carros sendo queimados e estabelecimentos de estrangeiros atacados em duas grandes cidades, informou a BBC, com material da AFP.

Segundo a polícia citada pela reportagem, ao menos 24 veículos foram incendiados — 14 em Durban e 10 em Soweto — e lojas de proprietários estrangeiros foram saqueadas. Em Soweto, confrontos incluíram relatos de disparos e um edifício foi incendiado em Orlando West; em Durban, a polícia usou balas de borracha para dispersar manifestantes enquanto o comércio fechava.

Prisão e resposta das autoridades

Em Durban, três estrangeiros foram detidos em conexão com uma suposta agressão a um dos manifestantes, informou a polícia. O chefe policial local Xolani Fihla disse à emissora estatal SABC que houve “confrontos entre nacionais estrangeiros e sul-africanos” e afirmou que, no momento, “posso confirmar que não houve registo de feridos”.

O comissário nacional interino da polícia, Lt Gen Puleng Dimpane, condenou a destruição de propriedade, e reforços policiais foram deslocados para tentar conter a violência, segundo a BBC/AFP.

Motivação ligada a decisão judicial e reação do governo

As manifestações ocorreram após um acórdão do Tribunal Constitutional, em julho, que derrubou restrições que impediam algumas pessoas de pedir asilo por causa da forma de entrada no país ou de prazos perdidos. A decisão passou a permitir que requerentes de asilo submetam pedidos mesmo que tenham entrado sem documentação.

O porta-voz do governo, William Baloyi, disse à Reuters — conforme citado pela BBC — que circulavam informações falsas sobre a decisão, criando a impressão de que imigrantes indocumentados obteriam automaticamente um status legal. Baloyi afirmou que o acórdão não concede automaticamente o estatuto de refugiado e que os pedidos serão avaliados individualmente com checagens de imigração.

Contexto e histórico

O texto também destaca que a onda de violência ocorre em meio a pobreza, desigualdade e desemprego elevados — fatores citados pela reportagem como pano de fundo das tensões — e que, embora Migrants sejam frequentemente acusados de retirar empregos ou pressionar serviços públicos, pesquisadores dizem que essas generalizações não são sustentadas por evidências, conforme a BBC/AFP.