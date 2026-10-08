Resultado da Lotomania 2985: veja os números sorteados nesta quarta-feira (7) e o prêmio acumulado

O sorteio da Lotomania 2985 ocorreu nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, com um prêmio acumulado que despertou a atenção de apostadores de todo o país.

A expectativa de se tornar milionário movimentou as Loterias e o portal oficial da Caixa ao longo do dia. O concurso buscou premiar quem acertou as 50 dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, o prêmio estava acumulado e estimado em R$ 102 milhões. A seguir, você confere os números que foram extraídos pelo sistema durante a transmissão oficial.

Os números sorteados no concurso 2985

Os apostadores que registraram seus jogos devem conferir com atenção a cartela. A sequência oficial sorteada nesta quarta-feira, dia 7, foi composta pelos seguintes números: 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79.

Como funciona a dinâmica da Lotomania

Para concorrer na Lotomania, o participante deve escolher 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Criada em 1999, esta modalidade das Loterias Caixa possui diversas faixas de premiação, sendo um diferencial o fato de contemplar também quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Informações sobre o próximo sorteio

Quem não teve sorte desta vez já pode se preparar para o próximo concurso. O sorteio da Lotomania 2986 está agendado para a Próximo sexta-feira, dia 9, a partir das 21h. As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada ou diretamente pelo site oficial da Caixa até o horário limite de 20h do dia do sorteio.

Dicas para realizar sua aposta com segurança

O valor da aposta na Lotomania é fixo em R$ 3. Além da escolha manual, o jogador pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números, ou pela Teimosinha, para repetir o jogo em concursos consecutivos. Para apostas online, é necessário ter mais de 18 anos e realizar um cadastro com dados pessoais no portal Loterias CAIXA.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o valor do prêmio da Lotomania 2985?

O prêmio estava acumulado e estimado em R$ 102 milhões conforme a fonte consultada.

Quais números foram sorteados no dia 7?

Os números foram 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 29, 39, 48, 53, 59, 63, 66, 70, 74 e 79.

Quanto ocorre o próximo sorteio da Lotomania?O próximo concurso, de número 2986, será realizado na sexta-feira, dia 9, às 21h.

Até que horas posso apostar pela internet?

As apostas online podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio.

É possível ganhar prêmios sem acertar nenhum número?

Sim, a Lotomania possui uma faixa de premiação destinada especificamente para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.