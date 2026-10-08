Estudantes tomam as ruas do Rio de Janeiro em ato de apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições 2026

Estudantes organizam caminhada no centro do Rio de Janeiro para manifestar apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida Presidência

Estudantes realizaram, nesta quarta-feira (7), uma mobilização no Rio de Janeiro em defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), à Presidência da República. O atual presidente disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL).

A caminhada teve início durante o período da tarde, partindo da Candelária, na região central da cidade. Os manifestantes percorreram a Avenida Rio Branco em direção à Cinelândia, contando com a presença de estudantes secundaristas e universitários de diversas instituições de ensino.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o grupo utilizou o espaço público para levantar pautas Importante para a juventude, incluindo a defesa da educação pública, o fim da escala de trabalho 6×1, além da preservação da democracia e dos direitos sociais.

Motivações dos estudantes para o pleito

Paulo Victor de Almeida Coelho, estudante de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), destacou que o apoio à eleição de Lula visa garantir um futuro mais promissor para os jovens brasileiros. Ele enfatizou a necessidade de investimentos contínuos e condições favoráveis para que todos possam concluir o ensino superior em instituições públicas.

O estudante também criticou a gestão anterior, mencionando que o governo Bolsonaro foi marcado por cortes significativos.

Preocupações com o cenário democrático

Raissa Bispo, estudante de Design na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), reforçou a mobilização ao declarar que o voto em Lula é uma medida de proteção institucional. A jovem de 21 anos citou declarações recentes de Flávio Bolsonaro sobre mudanças na Constituição como um sinal de alerta.

Ela afirmou que a presença dos estudantes nas ruas é fundamental para lutar pela soberania do país e pela garantia dos direitos civis. Para a estudante, a postura do candidato da oposição representa uma ameaça direta às conquistas sociais da juventude e da sociedade brasileira.

Movimentações na campanha de Flávio Bolsonaro

Enquanto o ato ocorria no Rio, a campanha de Flávio Bolsonaro registrou novos apoios políticos. Na terça-feira (6), em Goiânia, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), declarou apoio formal ao candidato, afirmando que sua decisão é coerente com sua trajetória de oposição ao PT.

Além do apoio de Caiado, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FAP) também manifestou respaldo à candidatura de Flávio Bolsonaro. O candidato afirmou que pretende utilizar as políticas de segurança pública de Goiás e São Paulo como referência, defendendo o endurecimento das penas em uma eventual gestão.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quem são os candidatos que disputam o segundo turno em 2026?

A disputa ocorre entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

2. Quais eram as principais pautas dos estudantes no Rio de Janeiro?

Os manifestantes defenderam a educação pública, o fim da escala 6×1, a manutenção dos direitos sociais e a preservação da democracia.

3. Onde ocorreu a manifestação estudantil?

O ato começou na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e seguiu em caminhada pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia.

4. Quem declarou apoio a Flávio Bolsonaro recentemente?

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FAP) declararam apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.

5. Qual a proposta de Flávio Bolsonaro para a segurança pública?

O candidato declarou que pretende se inspirar nas políticas de segurança de Goiás e São Paulo, defendendo o endurecimento das penas.