Resultado da Lotomania — concurso 2967

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2967

Dezenas sorteadas:

04 – 07 – 10 – 18 – 27 – 29 – 38 – 41 – 44 – 56 – 57 – 67 – 75 – 81 – 85 – 90 – 91 – 94 – 96 – 98

Data do sorteio: 25/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 17.220.315,01

19 acertos — Ganhadores: 10 — Prêmio: R$ 44.202,76

18 acertos — Ganhadores: 144 — Prêmio: R$ 1.918,52

17 acertos — Ganhadores: 1.164 — Prêmio: R$ 237,34

16 acertos — Ganhadores: 6.714 — Prêmio: R$ 41,14

15 acertos — Ganhadores: 27.229 — Prêmio: R$ 10,14

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 9.012.732,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2968.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 750.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.