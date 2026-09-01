Resultado da Lotomania — concurso 2970

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2970

Dezenas sorteadas:

07 – 11 – 15 – 16 – 17 – 19 – 28 – 32 – 37 – 39 – 44 – 66 – 70 – 72 – 80 – 82 – 85 – 87 – 92 – 96

Data do sorteio: 31/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 199.971,24

18 acertos — Ganhadores: 34 — Prêmio: R$ 3.675,94

17 acertos — Ganhadores: 405 — Prêmio: R$ 308,59

16 acertos — Ganhadores: 2.405 — Prêmio: R$ 51,96

15 acertos — Ganhadores: 10.871 — Prêmio: R$ 11,49

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 4.077.318,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2971.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.700.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.