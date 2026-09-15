Resultado da Lotomania — concurso 2975

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2975

Dezenas sorteadas:

04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 17 – 34 – 42 – 43 – 50 – 51 – 55 – 64 – 66 – 77 – 79 – 81 – 84 – 91 – 96

Data do sorteio: 14/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 95.190,30

18 acertos — Ganhadores: 54 — Prêmio: R$ 2.203,48

17 acertos — Ganhadores: 504 — Prêmio: R$ 236,08

16 acertos — Ganhadores: 2.778 — Prêmio: R$ 42,83

15 acertos — Ganhadores: 11.801 — Prêmio: R$ 10,08

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 3.881.769,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2976.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.