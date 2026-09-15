Vídeo impressionante mostra carro partindo ao meio após batida violenta em poste na Grande Curitiba

Imagens de câmeras de segurança revelam a força do impacto que destruiu um Volkswagen Passat e deixou um motorista gravemente ferido em Colombo

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde do último sábado (12) chocou moradores da região da Estrada da Ribeira, no bairro Santa Terezinha, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens que mostram o momento exato em que o veículo se parte ao meio.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o motorista do veículo, um Volkswagen Passat, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de energia. A força da batida foi tão intensa que o carro foi literalmente dividido em duas partes, espalhando destroços pela via.

O condutor foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao hospital devido à gravidade dos ferimentos. De acordo com as informações apuradas, o homem precisou Passat por uma amputação de uma das pernas e permanece internado em estado grave sob cuidados médicos intensivos.

Investigação sobre falhas mecânicas

As autoridades locais trabalham agora para esclarecer as causas que levaram à perda de controle do automóvel. Uma das linhas de investigação aponta para a possibilidade de uma falha mecânica no veículo, hipótese que ainda não foi confirmada oficialmente pelos órgãos competentes.

Sumiço de objetos pessoais

Além da tragédia pessoal, amigos da vítima denunciaram uma situação inusitada e revoltante. Relatos indicam que, logo após o acidente, diversos pertences do motorista, incluindo peças do veículo, objetos pessoais e compras feitas momentos antes da batida, desapareceram do local.

O caso do desaparecimento dos itens também deve entrar na pauta das investigações policiais. A expectativa é que, com a análise das câmeras de monitoramento, seja possível identificar se houve saque aos pertences da vítima enquanto o motorista recebia o atendimento inicial de socorro.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu o acidente? O incidente foi registrado na Estrada da Ribeira, no bairro Santa Terezinha, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Qual foi o estado de saúde do motorista? O motorista sofreu ferimentos graves, precisou ter uma das pernas amputada e segue internado em estado grave.

O que causou a batida? A polícia investiga uma possível falha mecânica, mas as causas definitivas ainda dependem do laudo da perícia técnica.

Houve furto de objetos no local? Amigos da vítima relataram o desaparecimento de peças do carro, objetos pessoais e compras que estavam no veículo após a batida.

As autoridades possuem imagens do ocorrido? Sim, câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge o poste e se parte ao meio, auxiliando na apuração do caso.