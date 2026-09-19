Resultado da Lotomania — concurso 2977

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2977

Dezenas sorteadas:

01 – 05 – 09 – 12 – 15 – 18 – 21 – 30 – 37 – 38 – 41 – 42 – 44 – 46 – 47 – 54 – 63 – 87 – 96 – 98

Data do sorteio: 18/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 71.857,01

18 acertos — Ganhadores: 53 — Prêmio: R$ 2.542,11

17 acertos — Ganhadores: 497 — Prêmio: R$ 271,09

16 acertos — Ganhadores: 3.151 — Prêmio: R$ 42,75

15 acertos — Ganhadores: 19.586 — Prêmio: R$ 6,87

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 4.395.390,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2978.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.