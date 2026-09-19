Resultado da Quina — concurso 7121

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7121

Dezenas sorteadas:

22 – 23 – 47 – 60 – 64

Data do sorteio: 18/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 545.810,37

4 acertos — Ganhadores: 31 — Prêmio: R$ 7.545,77

3 acertos — Ganhadores: 1.628 — Prêmio: R$ 136,84

2 acertos — Ganhadores: 43.292 — Prêmio: R$ 5,14

Arrecadação: R$ 5.087.457,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7122.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.