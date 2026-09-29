Resultado da Lotomania — concurso 2981

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2981

Dezenas sorteadas:

15 – 21 – 24 – 33 – 34 – 37 – 43 – 50 – 60 – 61 – 64 – 69 – 71 – 75 – 76 – 81 – 86 – 96 – 97 – 99

Data do sorteio: 28/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 126.191,66

18 acertos — Ganhadores: 41 — Prêmio: R$ 3.847,31

17 acertos — Ganhadores: 453 — Prêmio: R$ 348,21

16 acertos — Ganhadores: 2.836 — Prêmio: R$ 55,62

15 acertos — Ganhadores: 12.679 — Prêmio: R$ 12,44

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 5.145.975,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2982.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 6.700.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.