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Resultado da Quina concurso 7129

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Resultado da Quina concurso 7129

Resultado da Quina — concurso 7129

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7129

Dezenas sorteadas:

14 – 22 – 37 – 42 – 60

Data do sorteio: 28/09/2026.

Premiação da Quina

  • 5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00
  • 4 acertos — Ganhadores: 50 — Prêmio: R$ 9.298,90
  • 3 acertos — Ganhadores: 4.192 — Prêmio: R$ 105,63
  • 2 acertos — Ganhadores: 94.162 — Prêmio: R$ 4,70

Arrecadação: R$ 10.112.001,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7130.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 12.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40379

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