Resultado da Lotomania — concurso 2984

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2984

Dezenas sorteadas:

03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90

Data do sorteio: 05/10/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 7 — Prêmio: R$ 41.640,48

18 acertos — Ganhadores: 75 — Prêmio: R$ 2.429,03

17 acertos — Ganhadores: 676 — Prêmio: R$ 269,49

16 acertos — Ganhadores: 3.924 — Prêmio: R$ 46,42

15 acertos — Ganhadores: 17.502 — Prêmio: R$ 10,40

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 5.943.207,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2985.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.