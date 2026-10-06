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Resultado da Lotomania — concurso 2984
Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90
Data do sorteio: 05/10/2026.
Arrecadação: R$ 5.943.207,00.
O próximo concurso será o 2985.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.300.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.