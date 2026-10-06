Idosa de 90 anos fica ferida ao cair e bater a cabeça no Country, em Cascavel

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Uma idosa de 90 anos ficou ferida após sofrer uma queda dentro de um imóvel na noite de segunda-feira (5), em Cascavel. Segundo o CGN, a ocorrência foi registrada na Rua Pedro Ivo, no Bairro Country.
segundo CGN, a mulher seguia em direção ao banheiro quando resvalou, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça. O atendimento inicial foi realizado no local.
Conforme informações do CGN, uma equipe do Siate foi acionada e prestou atendimento à idosa no imóvel. Não há, na fonte consultada, detalhes sobre o quadro clínico além do atendimento inicial.
Após os primeiros socorros, a idosa foi encaminhada para uma unidade hospitalar para avaliação médica, segundo o CGN. A matéria não informa o nome da unidade nem o estado de saúde atualizado da vítima.