Idosa de 90 anos fica ferida ao cair e bater a cabeça no Country, em Cascavel

Queda ocorreu na Rua Pedro Ivo na noite de segunda-feira; Siate atendeu a vítima e ela foi levada para avaliação, segundo o CGN

Uma idosa de 90 anos ficou ferida após sofrer uma queda dentro de um imóvel na noite de segunda-feira (5), em Cascavel. Segundo o CGN, a ocorrência foi registrada na Rua Pedro Ivo, no Bairro Country.

segundo CGN, a mulher seguia em direção ao banheiro quando resvalou, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça. O atendimento inicial foi realizado no local.

Ocorrência e atendimento

Conforme informações do CGN, uma equipe do Siate foi acionada e prestou atendimento à idosa no imóvel. Não há, na fonte consultada, detalhes sobre o quadro clínico além do atendimento inicial.

Encaminhamento para avaliação

Após os primeiros socorros, a idosa foi encaminhada para uma unidade hospitalar para avaliação médica, segundo o CGN. A matéria não informa o nome da unidade nem o estado de saúde atualizado da vítima.