Resultado da Lotomania — concurso 2986

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2986

Dezenas sorteadas:

07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98

Data do sorteio: 09/10/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 7 — Prêmio: R$ 47.363,91

18 acertos — Ganhadores: 93 — Prêmio: R$ 2.228,14

17 acertos — Ganhadores: 811 — Prêmio: R$ 255,50

16 acertos — Ganhadores: 4.880 — Prêmio: R$ 42,46

15 acertos — Ganhadores: 20.139 — Prêmio: R$ 10,28

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 6.760.092,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2987.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 11.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.