Resultado da Quina — concurso 7139

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7139

Dezenas sorteadas:

11 – 17 – 40 – 62 – 68

Data do sorteio: 09/10/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 69 — Prêmio: R$ 10.266,12

3 acertos — Ganhadores: 4.847 — Prêmio: R$ 139,18

2 acertos — Ganhadores: 130.412 — Prêmio: R$ 5,17

Arrecadação: R$ 15.406.050,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7140.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 32.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.