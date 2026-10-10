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Resultado da Quina — concurso 7139
Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
11 – 17 – 40 – 62 – 68
Data do sorteio: 09/10/2026.
Arrecadação: R$ 15.406.050,00.
O próximo concurso será o 7140.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 32.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.