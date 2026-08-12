Resultado da Mega-Sena — concurso 3043

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3043

Dezenas sorteadas:

10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53

Data do sorteio: 11/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 3.077.413,08

5 acertos — Ganhadores: 48 — Prêmio: R$ 20.836,65

4 acertos — Ganhadores: 3.746 — Prêmio: R$ 440,09

Arrecadação: R$ 25.098.792,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3044.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.