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Resultado do Dia de Sorte — concurso 1269
Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
06 – 13 – 16 – 21 – 25 – 28 – 29
Data do sorteio: 11/08/2026.
Arrecadação: R$ 1.681.752,50.
O próximo concurso será o 1270.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.100.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Mês da Sorte: Abril.
O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.