Resultado da Mega-Sena — concurso 3047

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3047

Dezenas sorteadas:

04 – 18 – 22 – 26 – 31 – 58

Data do sorteio: 20/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 63 — Prêmio: R$ 33.112,49

4 acertos — Ganhadores: 4.395 — Prêmio: R$ 782,39

Arrecadação: R$ 52.349.916,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3048.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 58.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.