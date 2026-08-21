Lula é o preferido dos eleitores paraenses, indica pesquisa AtlasIntel – CartaCapital

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A pesquisa AtlasIntel realizada com eleitores do Pará, que testou os cenários para o governo estadual e o Senado, também trouxe detalhes sobre a preferência dos paraenses para a presidência da República. E o presidente Lula (PT) desponta como favorito.
O petista lidera a disputa em primeiro turno e também em todos os cenários de segundo turno testados – foram quatro, no total: contra Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).
Veja os percentuais:
Primeiro turno
Segundo turno – cenário 1
Segundo turno – cenário 2
Segundo turno – cenário 3
Segundo turno – cenário 4
A pesquisa contou com 1.197 participantes, que responderam questionários pela internet entre 14 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE com o código PA-04533/2026.
Fonte do Artigo
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