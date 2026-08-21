Lula é o preferido dos eleitores paraenses, indica pesquisa AtlasIntel – CartaCapital

A pesquisa AtlasIntel realizada com eleitores do Pará, que testou os cenários para o governo estadual e o Senado, também trouxe detalhes sobre a preferência dos paraenses para a presidência da República. E o presidente Lula (PT) desponta como favorito.

O petista lidera a disputa em primeiro turno e também em todos os cenários de segundo turno testados – foram quatro, no total: contra Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).

Veja os percentuais:

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Primeiro turno

Lula (PT) – 48,9%

Flávio Bolsonaro (PL) – 37,4%

Renan Santos (Missão) – 5,9%

Ronaldo Caiado (PSD) – 2,5%

Augusto Cury (Avante) – 1,7%

Romeu Zema (Novo) – 1,3%

Samara Martins (UP) – 0,5%

Clariana Barão (DC) – 0,0%

Voto branco/nulo – 1,1%

Não sei – 0,5%

Segundo turno – cenário 1

Lula (PT) – 50,8%

Flávio Bolsonaro (PL) – 42,7%

Branco/nulo/não sei – 6,6%

Segundo turno – cenário 2

Lula (PT) – 50,4%

Romeu Zema (Novo) – 37,3%

Branco/nulo/não sei – 12,3%

Segundo turno – cenário 3

Lula (PT) – 49,8%

Ronaldo Caiado (PSD) – 35,5%

Branco/nulo/não sei – 14,7%

Segundo turno – cenário 4

Lula (PT) – 50,3%

Renan Santos (Missão) – 31,6%

Branco/nulo/não sei – 18,1%

A pesquisa contou com 1.197 participantes, que responderam questionários pela internet entre 14 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE com o código PA-04533/2026.