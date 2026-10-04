Resultado da Mega-Sena — concurso 3066

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3066

Dezenas sorteadas:

04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48

Data do sorteio: 03/10/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 118 — Prêmio: R$ 25.224,37

4 acertos — Ganhadores: 8.062 — Prêmio: R$ 608,56

Arrecadação: R$ 74.694.060,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3067.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 92.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.