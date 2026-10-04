Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Resultado da Lotofácil — concurso 3796
Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 24
Data do sorteio: 03/10/2026.
Arrecadação: R$ 20.752.623,50.
O próximo concurso será o 3797.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.