Resultado da Quina — concurso 7101

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7101

Dezenas sorteadas:

32 – 48 – 52 – 62 – 68

Data do sorteio: 25/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 11 — Prêmio: R$ 25.448,18

3 acertos — Ganhadores: 1.672 — Prêmio: R$ 159,44

2 acertos — Ganhadores: 44.538 — Prêmio: R$ 5,98

Arrecadação: R$ 6.088.146,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7102.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.