Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Resultado da Quina concurso 7130

Resultado da Quina concurso 7130

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

Resultado da Quina concurso 7130
COMPARTILHAR ARTIGO

Resultado da Quina concurso 7130

Resultado da Quina — concurso 7130

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7130

Dezenas sorteadas:

04 – 16 – 61 – 69 – 72

Data do sorteio: 29/09/2026.

Premiação da Quina

  • 5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00
  • 4 acertos — Ganhadores: 42 — Prêmio: R$ 11.239,65
  • 3 acertos — Ganhadores: 3.246 — Prêmio: R$ 138,50
  • 2 acertos — Ganhadores: 86.245 — Prêmio: R$ 5,21

Arrecadação: R$ 10.266.858,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7131.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 13.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40489

Posts relacionados