Resultado da Timemania — concurso 2448

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2448

Dezenas sorteadas:

32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75

Data do sorteio: 29/09/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 5 — Prêmio: R$ 30.135,18

5 acertos — Ganhadores: 129 — Prêmio: R$ 1.668,61

4 acertos — Ganhadores: 2.301 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 22.827 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 13.080 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.582.982,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2449.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 17.200.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: INTERNACIONAL /RS.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.