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Resultado da Timemania — concurso 2448
Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75
Data do sorteio: 29/09/2026.
Arrecadação: R$ 2.582.982,50.
O próximo concurso será o 2449.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 17.200.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Time do coração: INTERNACIONAL /RS.
O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.