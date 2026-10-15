Resultado da Quina — concurso 7142

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7142

Dezenas sorteadas:

05 – 33 – 34 – 48 – 58

Data do sorteio: 14/10/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 99 — Prêmio: R$ 7.357,38

3 acertos — Ganhadores: 7.243 — Prêmio: R$ 95,77

2 acertos — Ganhadores: 166.972 — Prêmio: R$ 4,15

Arrecadação: R$ 15.841.431,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7143.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 37.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.