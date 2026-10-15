Resultado da Lotomania — concurso 2987

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2987

Dezenas sorteadas:

07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99

Data do sorteio: 14/10/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 6 — Prêmio: R$ 65.953,91

18 acertos — Ganhadores: 95 — Prêmio: R$ 2.603,44

17 acertos — Ganhadores: 955 — Prêmio: R$ 258,98

16 acertos — Ganhadores: 5.300 — Prêmio: R$ 46,66

15 acertos — Ganhadores: 23.297 — Prêmio: R$ 10,61

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 8.068.611,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2988.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 13.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.