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Resultado da Lotomania — concurso 2987
Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99
Data do sorteio: 14/10/2026.
Arrecadação: R$ 8.068.611,00.
O próximo concurso será o 2988.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 13.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.