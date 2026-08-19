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Resultado da Timemania — concurso 2430
Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
21 – 34 – 35 – 38 – 48 – 50 – 64
Data do sorteio: 18/08/2026.
Arrecadação: R$ 2.079.973,00.
O próximo concurso será o 2431.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.300.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Time do coração: BARRA FC /SC.
O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.