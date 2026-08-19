Resultado da Timemania — concurso 2430

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2430

Dezenas sorteadas:

21 – 34 – 35 – 38 – 48 – 50 – 64

Data do sorteio: 18/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 42.899,34

5 acertos — Ganhadores: 96 — Prêmio: R$ 1.915,14

4 acertos — Ganhadores: 1.782 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 18.757 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 4.277 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.079.973,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2431.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: BARRA FC /SC.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.