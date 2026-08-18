Resultado da Lotomania — concurso 2964

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2964

Dezenas sorteadas:

07 – 13 – 14 – 16 – 25 – 29 – 33 – 40 – 41 – 44 – 56 – 60 – 61 – 64 – 67 – 68 – 73 – 77 – 83 – 85

Data do sorteio: 17/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 16 — Prêmio: R$ 25.320,31

18 acertos — Ganhadores: 164 — Prêmio: R$ 2.205,60

17 acertos — Ganhadores: 1.222 — Prêmio: R$ 207,20

16 acertos — Ganhadores: 7.179 — Prêmio: R$ 35,26

15 acertos — Ganhadores: 26.885 — Prêmio: R$ 9,41

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 8.260.302,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2965.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 14.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.