Resultado da Timemania — concurso 2433

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2433

Dezenas sorteadas:

06 – 12 – 25 – 28 – 29 – 49 – 80

Data do sorteio: 25/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 6 — Prêmio: R$ 25.582,30

5 acertos — Ganhadores: 152 — Prêmio: R$ 1.442,61

4 acertos — Ganhadores: 3.168 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 28.969 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 16.017 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.734.368,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2434.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 10.400.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: BAHIA /BA.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.