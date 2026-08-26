Espanha barato demais! Passagens para Málaga, Compostela, Canárias, Madri e mais destinos por apenas R$ 2.975

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Esta é uma daquelas promoções que não dá para perder! Viaje para alguns dos principais destinos espanhóis saindo de São Paulo pagando bem pouco. Os preços caíram e é hora de aproveitar!!!

Encontramos passagens aéreas para a Espanha a partir de apenas de R$ 2.883, ida e volta, com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tem voos saindo da capital paulista para Alicante, Bilbao, Málaga, Palma de Maiorca, Santiago de Compostela, Las Palmas (Ilhas Canárias) e Vigo.

As viagens são com a Avianca Colombia com conexão em Bogotá – fique atento ao tempo de conexão. E a menor tarifa é para viajar em outubro e novembro, época que o tempo na Europa está bem ameno e é perfeito para passear.

Tem ainda voos diretos para Madri saindo de Sampa (Air China) ou Campinas (Azul) a partir de R$ 3.417.

Dica! Você pode aproveitar este ótimo preço para explorar a Espanha alugando um veículo (tem oferta abaixo) ou viajando de trem, mas se preferir pode ir até Portugal de carro ou outro país europeu com uma companhia aérea low cost.

Nos links ao final do post você encontra todas as datas disponíveis, destinos e links diretos para emissão.