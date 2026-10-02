Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Resultado da Timemania — concurso 2449
Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
02 – 15 – 20 – 24 – 31 – 56 – 57
Data do sorteio: 01/10/2026.
Arrecadação: R$ 2.678.476,50.
O próximo concurso será o 2450.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 18.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Time do coração: PORTO VELHO /RO.
O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.