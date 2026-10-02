Resultado da Timemania — concurso 2449

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2449

Dezenas sorteadas:

02 – 15 – 20 – 24 – 31 – 56 – 57

Data do sorteio: 01/10/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 81.672,17

5 acertos — Ganhadores: 170 — Prêmio: R$ 1.372,64

4 acertos — Ganhadores: 2.816 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 26.597 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 5.863 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.678.476,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2450.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 18.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: PORTO VELHO /RO.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.